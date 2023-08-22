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Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки диверсантов
В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе.
"Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", - говорится в сообщении губернатора в Телеграм-канале.
Он добавил, что в настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.
Ранее губернатор сообщил о двух попытках диверсантов попасть на территорию Брянской области. 16 августа силы Минобороны, ФСБ и Росгвардии пресекли вторжение шести боевиков, пятеро из которых были уничтожены. 15 августа пограничники отразили попытку проникновения диверсантов на территорию населенных пунктов Курковичи и Ломаковка Стародубского района. В ходе столкновения был убит прапорщик, а двое его сослуживцев ранены. Диверсантам, потерявшим четырех человек, удалось скрыться под прикрытием минометного огня, от которого пострадали уже ветеринар и гражданский объект, - пишет "Ъ".
"Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", - говорится в сообщении губернатора в Телеграм-канале.
Он добавил, что в настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.
Ранее губернатор сообщил о двух попытках диверсантов попасть на территорию Брянской области. 16 августа силы Минобороны, ФСБ и Росгвардии пресекли вторжение шести боевиков, пятеро из которых были уничтожены. 15 августа пограничники отразили попытку проникновения диверсантов на территорию населенных пунктов Курковичи и Ломаковка Стародубского района. В ходе столкновения был убит прапорщик, а двое его сослуживцев ранены. Диверсантам, потерявшим четырех человек, удалось скрыться под прикрытием минометного огня, от которого пострадали уже ветеринар и гражданский объект, - пишет "Ъ".