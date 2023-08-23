Всё лучшее – детям! «Усадьба Kids» в Скорняково-Архангельское

С каждым годом становится все больше фестивалей и разных массовых мероприятий в области, но почти все они для взрослых, а 3 сентября в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет фестиваль для детей и подростков Усадьба kids, где будут пространства активностей, образования, развития, развлечения и отдыха для всех.

Если у вас есть дети любого возраста, подарите им праздник перед началом учебного года.







Для детей помладше зона сказки, где будет анимация, мастер-классы, спектакль, выступление музыкальных и танцевальных коллективов и хедлайнер этого дня Анна Бутурлина – голос Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».







Для детей постарше будут квесты, мастер-классы, множество спортивных секций – футбол, баскетбол, восточные единоборства, танцы, можно будет не только посмотреть, но и попробовать себя.

Для подростков - пространство Азии, где будут петь и танцевать в стиле k-pop, аниме, косплей, где можно будет посмотреть, послушать, купить и поучаствовать, и даже примерить на себя понравившийся образ.







А кроме того, можно будет посетить лекции по профориентации, которые в начале учебного года будут не лишними.

Для взрослых будет отдельное пространство отдыха и релакса у пруда, где можно будет расслабиться на шезлонгах с коктейлями в преддверии нового учебного года.

Под занавес небо раскрасят сначала участники битвы красками холи и пенной дискотеки, а затем, если позволит погода, в воздух взмоют воздушные шары.

Это будет яркое завершение лета, подарите его себе и своим детям!







Бессменный информационный партнёр фестиваля – коммуникативное агентство «Прайд Медиа», компания, которая оказывает всестороннюю высококачественную медиаподдержку бизнесу на всех этапах развития.

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Подробности и вся информация на сайте https://usadba-nadonu.ru

Фото предоставлены ООО «Бальмонт» Усадьба Скорняково-Архангельское

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково,

ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318