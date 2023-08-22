Вы отдохнули этим летом?

Оказалось, что многие липчане еще не были в отпуске.





Лето вот-вот закончится, и мы спросили горожан: смогли ли они за эти три месяца отдохнуть от работы. Как выяснилось, далеко не все побывали в отпуске. Есть те кому приходится работать 24/7, а есть и любители бархатного сезона - времени. когда не докучают ни жара, ни цены, ни толпы туристов.



Довольно много тех, кто провел отпуск в Липецкой области. Они уверены, что и в нашем регионе есть немало мест, где можно хорошо отдохнуть. Встретились нам любители и гор, и фанаты моря. Вне границ России практически никто не отдыхал. Лишь один из наших респондентов побывал за границей: липчанка ездила в Казахстан к родителям.

