ПозиTиV

сегодня, 15:28

Вы отдохнули этим летом?

1 560
#Говорит Липецк
2

Оказалось, что многие липчане еще не были в отпуске. 

Лето вот-вот закончится, и мы спросили горожан: смогли ли они за эти три месяца отдохнуть от работы. Как выяснилось, далеко не все побывали в отпуске. Есть те кому приходится работать 24/7, а есть и любители бархатного сезона - времени. когда не докучают ни жара, ни цены, ни толпы туристов. 

Довольно много тех, кто провел отпуск в Липецкой области. Они уверены, что и в нашем регионе есть немало мест, где можно хорошо отдохнуть. Встретились нам любители и гор, и фанаты моря. Вне границ России практически никто не отдыхал. Лишь один из наших респондентов побывал за границей: липчанка ездила в Казахстан к родителям.
1 560
#Говорит Липецк
2

Комментарии (1)

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леха

50 минут назад
отдохнул .в турции был .там один выдал винипух .родственик .чебурашки .я ему так и сказал .виннипух дядя чебурашки .
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