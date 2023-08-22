Политика
42 минуты назад
Довыборы в Госдуму: коммунисты сообщают об использовании административного ресурса в детском саду
Администрация детсада заявление КПРФ не подтверждает.
Telegram-канале «Липецкий обком КПРФ» сегодня сообщил об использовании административного ресурса накануне голосования по довыборам депутата Госдумы. Коммунисты уверяют, что в детском саду № 98 заставляют голосовать за кандидата от «Единой России» Дмитрия Аверова.
— Это грубейшее нарушение закона: принуждать кого-то голосовать за кого-то, — заявил GOROD48 соперник Дмитрия Аверова — кандидат от КПРФ Сергей Токарев. Кандидат-коммунист сообщил, что готовит жалобу в облизбирком и, возможно, в прокуратуру.
По словам заведующей детским садом № 98 Любови Беляевой, подобной агитационной рассылки в родительских чатах ее учреждения не было.
— Мы такую работу не проводили и не проводим. Я не знаю, откуда это взялось. Мои воспитатели ни к кому не обращались с такой просьбой, — сказала нам Любовь Беляева.
Буквально через несколько минут, после публикации в Telegrам-канале коммунистов, канал ЛДПР (эта партия тоже участвует в довыборах) разместил ответ председателя городского департамента образования Светланы Бедровой на обращение кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Емельянова по поводу сообщений в родительских чатах. Светлана Бедрова пишет, что «обращений о сборе информации о родителях, готовых проголосовать на выборах посредством дистанционного голосования, к нам не поступали».
Напомним, ранее представители КПРФ И ЛДПР жаловались на сообщения в школьных родительских чатах, призывающих участвовать в дистанционном голосовании на довыборах депутата Госдумы. Облизбирком тогда направил обращение в городской департамент образования с просьбой провести разъяснительную работу с руководителями школ «в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан».
Довыборы депутата Госдумы по 114-му избирательному округу, в который входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области, пройдут 8,9 и 10 сентября.
На мандат депутата претендуют выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия-за Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.
Мандат депутата Госдумы по 114-му одномандатному избирательному округу стал вакантным в апреле этого года после смерти Николая Борцова.
— Это грубейшее нарушение закона: принуждать кого-то голосовать за кого-то, — заявил GOROD48 соперник Дмитрия Аверова — кандидат от КПРФ Сергей Токарев. Кандидат-коммунист сообщил, что готовит жалобу в облизбирком и, возможно, в прокуратуру.
По словам заведующей детским садом № 98 Любови Беляевой, подобной агитационной рассылки в родительских чатах ее учреждения не было.
— Мы такую работу не проводили и не проводим. Я не знаю, откуда это взялось. Мои воспитатели ни к кому не обращались с такой просьбой, — сказала нам Любовь Беляева.
Буквально через несколько минут, после публикации в Telegrам-канале коммунистов, канал ЛДПР (эта партия тоже участвует в довыборах) разместил ответ председателя городского департамента образования Светланы Бедровой на обращение кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Емельянова по поводу сообщений в родительских чатах. Светлана Бедрова пишет, что «обращений о сборе информации о родителях, готовых проголосовать на выборах посредством дистанционного голосования, к нам не поступали».
Напомним, ранее представители КПРФ И ЛДПР жаловались на сообщения в школьных родительских чатах, призывающих участвовать в дистанционном голосовании на довыборах депутата Госдумы. Облизбирком тогда направил обращение в городской департамент образования с просьбой провести разъяснительную работу с руководителями школ «в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан».
Довыборы депутата Госдумы по 114-му избирательному округу, в который входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области, пройдут 8,9 и 10 сентября.
На мандат депутата претендуют выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия-за Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.
Мандат депутата Госдумы по 114-му одномандатному избирательному округу стал вакантным в апреле этого года после смерти Николая Борцова.
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