Политика

42 минуты назад

Довыборы в Госдуму: коммунисты сообщают об использовании административного ресурса в детском саду

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#выборы #Госдума
Довыборы в Госдуму: коммунисты сообщают об использовании административного ресурса в детском саду

Администрация детсада заявление КПРФ не подтверждает.

Telegram-канале «Липецкий обком КПРФ» сегодня сообщил об использовании административного ресурса накануне голосования по довыборам депутата Госдумы. Коммунисты уверяют, что в детском саду № 98 заставляют голосовать за кандидата от «Единой России» Дмитрия Аверова.

 



— Это грубейшее нарушение закона: принуждать кого-то голосовать за кого-то, — заявил GOROD48 соперник Дмитрия Аверова — кандидат от КПРФ Сергей Токарев. Кандидат-коммунист сообщил, что готовит жалобу в облизбирком и, возможно, в прокуратуру.

По словам заведующей детским садом № 98 Любови Беляевой, подобной агитационной рассылки в родительских чатах ее учреждения не было.

— Мы такую работу не проводили и не проводим. Я не знаю, откуда это взялось. Мои воспитатели ни к кому не обращались с такой просьбой, — сказала нам Любовь Беляева.

Буквально через несколько минут, после публикации в Telegrам-канале коммунистов, канал ЛДПР (эта партия тоже участвует в довыборах) разместил ответ председателя городского департамента образования Светланы Бедровой на обращение кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Емельянова по поводу сообщений в родительских чатах. Светлана Бедрова пишет, что «обращений о сборе информации о родителях, готовых проголосовать на выборах посредством дистанционного голосования, к нам не поступали».



Напомним, ранее представители КПРФ И ЛДПР жаловались на  сообщения в школьных родительских чатах, призывающих участвовать в дистанционном голосовании на довыборах депутата Госдумы. Облизбирком тогда направил обращение в городской департамент образования с просьбой провести разъяснительную работу с руководителями школ «в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан».

Довыборы депутата Госдумы по 114-му избирательному округу, в который входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области, пройдут 8,9 и 10 сентября.

На мандат депутата претендуют выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия-за Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.

Мандат депутата Госдумы по 114-му одномандатному избирательному округу стал вакантным в апреле этого года после смерти Николая Борцова.
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#выборы #Госдума

Комментарии (7)

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Нормальные люди

15 минут назад
на выборы уже не ходят и никого не выбирают. НЕкого!
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Интернет всё помнит

19 минут назад
Сто будово так и было. Но должного расследования не будет. Опять всё тот же пресловутый административный ресурс
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Отписон

21 минуту назад
Как обычно всегда отписки, что такого не было в чатах. А все мы знаем, что это правда, постоянно нас на бюджетных работах напрягают с голосованием…
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Просить-не принуждать

22 минуты назад
А там очень-очень просят, никакого принуждения.
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Правда

23 минуты назад
Гость., а Вы довольны?
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ЮВП

25 минут назад
Толи ещё будет, ой-ой-ой. Лиха беда начало. А спорим не подерутся ?
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Гость.

31 минуту назад
При СССР такого не было. Коммунисты почему-то постоянно недовольны что их методы применяют другие.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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