В России

17 минут назад

ВКС РФ уничтожили военный катер с десантниками ВСУ около острова Змеиный

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#ВСУ #атака

В российском Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили быстроходный военный катер производства США с десантной группой ВСУ.

Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море – на этот раз вблизи острова Змеиный, - сообщили в Минобороны.

"22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обнаружении разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его обезвредил экипаж истребителя Су-30СМ.

На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
21
#ВСУ #атака

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