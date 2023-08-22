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ВКС РФ уничтожили военный катер с десантниками ВСУ около острова Змеиный
В российском Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили быстроходный военный катер производства США с десантной группой ВСУ.
"22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось об обнаружении разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его обезвредил экипаж истребителя Су-30СМ.
На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.