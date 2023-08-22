Общество

сегодня, 14:31

В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей

6 357
#ЖКХ
1
В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей

На этот раз нарушения выявили у дома №2 по улице Островского.

Сотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом во двор дома №2 по улице Островского в Липецке и не обнаружили там ограждения контейнерной площадки из железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

В отношении ООО «ЦКО» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Постановлением мирового судьи управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей.

Напомним, ранее за подобное нарушение управляющие компании « Угловая» и ООО УК « Комфорт-Л» оштрафовали на 250 тысяч рублей каждую, а ООО « Альфа», ООО УК « Зевс» и УК « Вариант» — на 125 тысяч рублей каждую.

Фото - vk.com/club194273300
6 357
#ЖКХ
1

Комментарии (6)

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777

9 минут назад
Университетскую пора штрафовать
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Силикатный

22 минуты назад
Проверьте силикатный, площадки всё с нарушением санпинов.
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Светка

25 минут назад
Весь 20й мкр сплошная помойка.
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В данном случае

26 минут назад
Нецензурная брань в адрес управляшек со стороны руководства городской серии была б ох как уместна. Ни кто б не осудил
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Липецкие басни

41 минуту назад
Весь 8ой р-он одна большая помойка! Такое ощущение, что нет там управляющих компаний, хотя счета приходят исправно! Парадокс?
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проверьте УК Парус

51 минуту назад
Октябрьская 1 - жуткая помойка уже много лет
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
31
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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