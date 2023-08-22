Общество
сегодня, 14:31
В Липецке взялись за контейнерные площадки: ещё одна управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей
На этот раз нарушения выявили у дома №2 по улице Островского.
Сотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом во двор дома №2 по улице Островского в Липецке и не обнаружили там ограждения контейнерной площадки из железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.
В отношении ООО «ЦКО» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Постановлением мирового судьи управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей.
Напомним, ранее за подобное нарушение управляющие компании « Угловая» и ООО УК « Комфорт-Л» оштрафовали на 250 тысяч рублей каждую, а ООО « Альфа», ООО УК « Зевс» и УК « Вариант» — на 125 тысяч рублей каждую.
Фото - vk.com/club194273300
В отношении ООО «ЦКО» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Постановлением мирового судьи управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей.
Напомним, ранее за подобное нарушение управляющие компании « Угловая» и ООО УК « Комфорт-Л» оштрафовали на 250 тысяч рублей каждую, а ООО « Альфа», ООО УК « Зевс» и УК « Вариант» — на 125 тысяч рублей каждую.
Фото - vk.com/club194273300
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Силикатный
Светка
В данном случае
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