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В Москве найдены тела всех восьми участников экскурсии диггеров

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#диггеры #поиск

20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве.

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, - сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Телеграм-канале.

"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания", — говорится в сообщении.

20 августа гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался мощный дождь, из-за которого в коллекторах поднялся уровень воды. В результате погибли все участники экскурсии, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Тела погибших обнаруживали начиная с вечера воскресенья в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, тело одного мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.

Организатора экскурсий уже допрашивают следователи. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
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#диггеры #поиск

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