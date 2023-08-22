В компетенцию мэрии войдет трудоустройство осужденных

А вот горизбирком и должность первого вице-мэра из Устава Липецка вычеркнули.

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета депутаты рассмотрели пакет изменений Устава города Липецка, внесенный управлением внутренней политики мэрии.



О некоторых таких предложениях GOROD48 уже сообщал. Например, об упразднении должности первого вице-мэра. Теперь это структурное изменение внесено в Устав Липецка. В 51-й статье Устава просто говорится, что «глава Липецка имеет заместителей главы администрации города». Формулировка, конечно, странная. И дело не в глаголе, а в том, что канцелярская тавтология может создать представление о том, что в Липецке есть и глава города, и глава городской администрации. Тут, конечно, вспоминается профессор Преображенский с его «кто на ком стоял?».



Еще одно изменение Устава возвращает право первородства на время досрочного прекращения полномочий главы Липецка или же его заключения под стражу вице-мэру, курирующему экономику. Так, по крайней мере, де-факто обстояли дела при мэрах Гулевском и Иванове, но Евгения Уваркина после ухода с должности первого вице-мэра Вадима Негробова сделала своим неформальным первым заместителем куратора социального блока Анну Шамаеву. После этих изменений Устава Липецка Анна Шамаева номинально снова станет обычным заместителем мэра, одним из шести.



Из обновленного Устава целиком вычеркнута глава VIII: «Избирательная комиссия города Липецка» — полномочия горизбиркома де-юре переданы территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа еще в прошлом году.



В компетенцию мэрии Липецка добавлено определение мест, где осужденные будут отбывать исправительные работы (при согласовании с уголовно-исправительной инспекцией). Напомним, что еще в апреле 40 предприятий Липецка заявили, что готовы взять на работу осужденных из-за нехватки рабочих рук. Тогда же Евгения Уваркина призвала экономический блок мэрии уже к концу мая завершить переговоры с УФСИН о привлечении осужденных за преступления, не связанные с лишением свободы, к работам на городских предприятиях.



Обновленным Уставом сотрудникам Счетной палаты Липецка вменили обязанность соблюдать антикоррупционное законодательство и не иметь счетов в иностранных банках. Поправки коснулись и депутатов: их полномочия досрочно прекращаются в случае их 6-месячного отсутствия в горсовете без уважительных причин.



Изменения Устава Липецка горсовет рассмотрит на сентябрьской сессии.