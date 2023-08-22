Задержан грабитель-многоборец: убегая с тремя бутылками водки он переплыл реку

При задержании у него нашли только две бутылки.





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Полицейские задержали 31-летего жителя Елецкого района: вчера он ограбил сетевой магазин — похитил три бутылки водки. Примечательно, что убегая от продавщицы, мужчина бросился в реку.



Как оказалось, мужчина целенаправленно зашел в магазин, чтобы украсть спиртное. Однако его заметила и попыталась остановить продавщица.



«Погоня продолжилась на улице. Видя, что его догоняют, подозреваемый прыгнул в реку, переплыл её и отправился домой. Полицейские задержали злоумышленника у него дома. Изъяты две похищенные бутылки», — так описывает завершение погони пресс-служба областного управления МВД.



В отношении спортивного грабителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабёж). Максимальная санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.