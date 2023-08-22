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Глава «Роскосмоса» заявил, что двигатель «Луны-25» проработал не 84 секунды, а 127

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#Роскосмос #Луна

Согласно предварительному баллистическому расчету, из-за нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны.

Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, - сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сказал он.

По его словам, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля", но 19 августа в 14.57 связь с ним прервалась и попытки ее восстановления закончились неудачей, - передает РИА Новости.

Предварительные баллистические расчеты указывают на то, что из-за нештатной работы корректирующих двигателей аппарат "перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны", - заявил Борисов.

Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт.

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении.
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#Роскосмос #Луна

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