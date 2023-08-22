В России

59 минут назад

Американская MSD прекратит поставки в РФ препарата зепатир от гепатита С

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#зепатир #здоровье

Американская компания MSD, которая производит зепатир — препарат против гепатита С — уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок.

Американский фармпроизводитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата против гепатита С, - пишет "Ъ" со ссылкой на письмо Минздрава.

Позже письмо было отозвано министерством. Но в Росздравнадзоре подтвердили, что производитель зепатира — американская MSD уведомила службу о прекращении поставок. Компания обязана сделать это минимум за год до фактической остановки импорта. Компания указала в письме, что решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году, - подчеркнули в службе.

По данным издания, это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.

В августе в РФ расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В частности, для лекарства, применяемого в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С глекапревир+пибрентасвира, добавили гранулы, покрытые оболочкой.

Цены на медикаменты из этого перечня регулируются властями страны. Всего там более 800 медикаментов.
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#зепатир #здоровье

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