59 минут назад
Американская MSD прекратит поставки в РФ препарата зепатир от гепатита С
Американская компания MSD, которая производит зепатир — препарат против гепатита С — уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок.
Позже письмо было отозвано министерством. Но в Росздравнадзоре подтвердили, что производитель зепатира — американская MSD уведомила службу о прекращении поставок. Компания обязана сделать это минимум за год до фактической остановки импорта. Компания указала в письме, что решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году, - подчеркнули в службе.
По данным издания, это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.
В августе в РФ расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В частности, для лекарства, применяемого в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С глекапревир+пибрентасвира, добавили гранулы, покрытые оболочкой.
Цены на медикаменты из этого перечня регулируются властями страны. Всего там более 800 медикаментов.