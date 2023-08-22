В России
18 минут назад
Японская сеть одежды Uniqlo закрыла бизнес в РФ
По сути, японская компания завершила свою деятельность в России.
Японская сеть одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений для всех своих магазинов в России, - пишут "Ведомости" со ссылкой на партнера компании и владельцев ТЦ, где ранее были точки Uniqlo.
Компания таким образом завершила свою деятельность в России: аренда была прервана со штрафными санкциями, персонал - уволен с компенсационной выплатой в размере 11 окладов, а менеджеры переведены в другие страны, - утверждает глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.
Компания объявила о приостановке работы в РФ 10 марта 2022 года. Всего на территории страны у нее было 50 магазинов. К концу октября 2022 года стало известно, что часть магазинов в регионах все же будет закрыта окончательно, а в начале мая было принято решение о полном сворачивании бизнеса.
Уточнялось, что на место сети Uniqlo придет российская компания GJ - по факту сейчас на местах бывших торговых точек японской сети работают Lime, GJ и Lady & Gentleman City.
В России у Uniqlo остается лояльная аудитория, - отмечают эксперты.
Компания таким образом завершила свою деятельность в России: аренда была прервана со штрафными санкциями, персонал - уволен с компенсационной выплатой в размере 11 окладов, а менеджеры переведены в другие страны, - утверждает глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.
Компания объявила о приостановке работы в РФ 10 марта 2022 года. Всего на территории страны у нее было 50 магазинов. К концу октября 2022 года стало известно, что часть магазинов в регионах все же будет закрыта окончательно, а в начале мая было принято решение о полном сворачивании бизнеса.
Уточнялось, что на место сети Uniqlo придет российская компания GJ - по факту сейчас на местах бывших торговых точек японской сети работают Lime, GJ и Lady & Gentleman City.
В России у Uniqlo остается лояльная аудитория, - отмечают эксперты.