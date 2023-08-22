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11 минут назад

В Минобороны сообщили об уничтожении катера ВСУ у газодобывающих установок в Чёрном море

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#атака ВСУ #Черное море

Экипаж российского Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Чёрном море.

Экипаж самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря разведывательный катер вооруженных сил Украины, - сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Утверждается, что катер находился в районе российских газодобывающих установок.

В ночь на 22 августа российские войска также пресекли атаку с использованием четырех беспилотников. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. По данным ведомства, никто не пострадал. В Москве приостанавливалась работа всех аэропортов, из-за чего были задержаны некоторые рейсы.

ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.

На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя, - передает РИА Новости.
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#атака ВСУ #Черное море

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