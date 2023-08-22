В России

56 минут назад

В Подмосковье сбили два ударных беспилотника

24
#беспилотники #атака

Силы ПВО сбили в Московской области два ударных беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в Подмосковье.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", - говорится в сообщении.

В одном из жилых многоэтажных домов в подмосковном Красногорске было зафиксировано нарушение остекления, - сообщили экстренные службы.

Накануне в Минобороны доложили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском округе Истра.

В тот же день в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны разъяснили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Двое пострадали - мужчина был госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась.
24
#беспилотники #атака

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