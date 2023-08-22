Дом, надворная постройка и баня горели в Липецкой области

Жилой дом сгорел в селе Плоская Кузьминка Липецкого района утром 21 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



В этот день в поселке Лев-Толстой по улице Комсомольской огонь уничтожил надворную постройку. В селе Яблоново из-за пожара в бане повреждена парилка.

