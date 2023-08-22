Происшествия

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Дом, надворная постройка и баня горели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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Дом, надворная постройка и баня горели в Липецкой области
Жилой дом сгорел в селе Плоская Кузьминка Липецкого района утром 21 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот день в поселке Лев-Толстой по улице Комсомольской огонь уничтожил надворную постройку. В селе Яблоново из-за пожара в бане повреждена парилка.
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#МЧС #пожар
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