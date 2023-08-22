50,9% заболевших – это дети до 14 лет.

В Липецкой области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, но наблюдается рост случаев других ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, c 14 по 20 августа в нашем регионе было зарегистрировано 17 случаев коронавируса, что на 15% ниже уровня предыдущей недели, и 3 206 случаев ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10%. Случаев гриппа не выявляли.



50,9% заболевших – это дети до 14 лет.



В Липецке за неделю было зарегистрировано 2 179 случаев ОРВИ или 68% всех случаев по области. В областном центре за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 3,5%. Среди заболевших также преобладают дети – на них приходится 47,1% случаев ОРВИ.



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют риновирусы, микстинфекции – 26,9%, по 23% проб представлены вирусами парагриппа и аденовирусами.



