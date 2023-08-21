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Памятником статскому советнику укрепляли взлетную полосу аэродрома

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#памятник #статский советник
Памятником статскому советнику укрепляли взлетную полосу аэродрома

По версии краеведов, надгробный памятник статскому советнику Николаю Ивановичу Шубину стал строительным материалом 100 лет назад.

Выкопанный энергетиками при прокладке коммуникаций на улице Гагарина  надгробный памятник попал туда в 20-х годах прошлого века. Об этом GOROD48 рассказал краевед Александр Клоков.

— Попасть в район площади Авиаторов памятник мог лишь в одном случае — при строительстве аэродрома в 20-х годах прошлого века. Липецкий аэродром располагался как раз в том месте. В то время власти часто использовали плиты с могил помещиков, дворян, для строительных целей, вот и притащили с ближайшего кладбища подходящий памятник. Не исключено, что памятник там такой не один. Кстати, в Ельце на таких плитах выстроены опоры Каракумского моста (построен в 1931 году), причем на них до сих пор читаются имена погребенных. Такими плитами укреплены и берега Быстрой Сосны у Каракумского моста, — рассказал GOROD48 председатель липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков.

По словам Александра Клокова, в дореволюционном Липецке фамилия Шубин распространенной не была. В областном краеведческом обществе, нашлись данные потомков этого дворянского рода.

— Позвонили женщине, и она признала, что Николай Шубин действительно ее дальний родственник, тем более, что на Евдокиевском кладбище есть родовые захоронения Шубиных. Совместно с МУП «Ритуальные услуги Липецка» памятник забрали с места находки, перевезли на кладбище и вместе с родственницей установили рядом с родовыми могилами Шубиных. Скорее всего и останки Николая Шубина покоятся там же.

Александр Клоков пообещал, что в ближайшее время краеведы выяснят подробнее – кем был Николай Иванович Шубин, и как прошла его жизнь.
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#памятник #статский советник

Комментарии (1)

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Да просто

51 минуту назад
Как я и предполагал.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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