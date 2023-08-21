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Памятником статскому советнику укрепляли взлетную полосу аэродрома
По версии краеведов, надгробный памятник статскому советнику Николаю Ивановичу Шубину стал строительным материалом 100 лет назад.
— Попасть в район площади Авиаторов памятник мог лишь в одном случае — при строительстве аэродрома в 20-х годах прошлого века. Липецкий аэродром располагался как раз в том месте. В то время власти часто использовали плиты с могил помещиков, дворян, для строительных целей, вот и притащили с ближайшего кладбища подходящий памятник. Не исключено, что памятник там такой не один. Кстати, в Ельце на таких плитах выстроены опоры Каракумского моста (построен в 1931 году), причем на них до сих пор читаются имена погребенных. Такими плитами укреплены и берега Быстрой Сосны у Каракумского моста, — рассказал GOROD48 председатель липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков.
По словам Александра Клокова, в дореволюционном Липецке фамилия Шубин распространенной не была. В областном краеведческом обществе, нашлись данные потомков этого дворянского рода.
— Позвонили женщине, и она признала, что Николай Шубин действительно ее дальний родственник, тем более, что на Евдокиевском кладбище есть родовые захоронения Шубиных. Совместно с МУП «Ритуальные услуги Липецка» памятник забрали с места находки, перевезли на кладбище и вместе с родственницей установили рядом с родовыми могилами Шубиных. Скорее всего и останки Николая Шубина покоятся там же.
Александр Клоков пообещал, что в ближайшее время краеведы выяснят подробнее – кем был Николай Иванович Шубин, и как прошла его жизнь.
Да просто