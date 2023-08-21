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46 минут назад

Эксперты объяснили частое появление амурских тигров в населенных пунктах

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#дикие животные

Амурские тигры стали в 2023 году выходить в населенные пункты Хабаровского края гораздо чаще, чем в прошлом году, сообщили «Известиям» в Минприроды. Эксперты указывают, что основные причины — истощение кормовой базы животных и изменение среды обитания. 

За весь 2022-й ведомство зафиксировало в Хабаровском крае 98 случаев выхода тигров к людям, в то время как только за первые полгода 2023-го их насчитывается уже 181. В Приморском крае ситуация пока стабильна: в прошлом году тигры вышли к людям 201 раз, за первые шесть месяцев этого — 90.

«Опасность для человека представляют больные, раненые, травмированные тигры, которым сложно добывать привычный корм — копытных животных. Тигр при возможности избегает встреч с человеком», — сообщили в ведомстве. 

В «Народном фронте» указали, что из-за рубки лесов сократилась численность диких кабанов и косуль. На фоне этого тигры выходят в населенные пункты в поисках добычи, которой становятся собаки или домашний скот. 
В министерстве рассказали, что региональные инспекторы расследуют каждый конфликт с участием тигров. При необходимости животных помещают в реабилитационные центры, а позже их возвращают в естественную среду обитания — в отдаление от населенных пунктов.

Согласно данным Минприроды и центра «Амурский тигр», который занимается изучением и сохранением популяции этих животных, их численность сейчас составляет 750 особей вместе с котятами. За 10 лет она выросла на 50%.
«Такой результат дали меры по сохранению их популяции», — заявил «Известиям» гендиректор центра Сергей Арамилев.

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#дикие животные

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