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Мертвый лось оказался в салоне сбившего его автомобиля
Авария произошла утром 21 августа на дороге Новокузнецк-Кемерово.
В 05:30 на 168-м километре дороги Новокузнецк – Кемерово автомобиль «Нива» сбил лося. Животное влетело в салон автомобиля. Об этом сообщает VSE42.Ru.
По данным издания, авария обошлась без пострадавших и произошла из-за тумана.
— По предварительным данным, водитель совершил наезд на дикое животное. В ДТП никто кроме лося не пострадал, — сказали в УГИБДД Кемеровской области.
По данным издания, авария обошлась без пострадавших и произошла из-за тумана.
— По предварительным данным, водитель совершил наезд на дикое животное. В ДТП никто кроме лося не пострадал, — сказали в УГИБДД Кемеровской области.