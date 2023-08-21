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Мертвый лось оказался в салоне сбившего его автомобиля

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#авария #ДТП
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Авария произошла утром 21 августа на дороге Новокузнецк-Кемерово.

В 05:30 на 168-м километре дороги Новокузнецк – Кемерово автомобиль «Нива» сбил лося. Животное влетело в салон автомобиля. Об этом сообщает VSE42.Ru.

По данным издания, авария обошлась без пострадавших и произошла из-за тумана.

— По предварительным данным, водитель совершил наезд на дикое животное. В ДТП никто кроме лося не пострадал, — сказали в УГИБДД Кемеровской области.

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#авария #ДТП
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