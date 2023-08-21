В России

сегодня, 15:32

«Ъ» сообщает о дефиците кадров на крупных птицефабриках из-за оттока мигрантов

26
#дефицит кадров #птицефабрики #экономика

Крупнейшая птицефабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов.

Ленинградская птицефабрика "Синявинская" предупредила о рисках сбоев в поставках из-за нехватки почти трети персонала на фоне оттока мигрантов, - пишет "Ъ" со ссылкой на письмо компании партнерам.

Производителю не хватает более чем 25% работников, в основном дефицит сложился из-за ухода мигрантов, - говорится в письме. Птицефабрика попросила признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать ее за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.

"Синявинская" расположена в Ленинградской области. В прошлом году она выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении, - говорится в данных Росптицесоюза. Ближайшие конкуренты "Роскар" и "Волжанин" выпустили по 1,3 млрд яиц.

Помимо столовых яиц, "Синявинская" выпускает куриное мясо и яичный меланж.

Гендиректор "Роскара" Роман Смирнов подтверждает, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.

Но в компании для решения проблемы индексируются зарплаты, привлекаются сотрудники из других населенных пунктов, им предоставляют жилье и страховку, - заявил он.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) выявили, что в июне этого года почти все отрасли промышленности России столкнулись с высокой кадровой уязвимостью, связанной с нехваткой квалифицированных кадров. Острее всего проблема с профильными работниками стояла в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, нефтепродуктов, табачных изделий, напитков и др, - передает РБК.





26
#дефицит кадров #птицефабрики #экономика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
27
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв
#Ростов #взрыв
В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв

сегодня, 14:45

В России
В Москве 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга
В Москве 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга

сегодня, 14:00

В России
При падении беспилотников в Подмосковье пострадали 2 человека
#беспилотники #атака
При падении беспилотников в Подмосковье пострадали 2 человека

сегодня, 13:19

В России
В Москве-реке найдены тела погибших диггеров
#пропавшие #диггеры
В Москве-реке найдены тела погибших диггеров

сегодня, 12:40

В России
Росавиация сообщила о перенаправлении почти 50 самолетов из Москвы в другие регионы
#авиасообщение #Москва
Росавиация сообщила о перенаправлении почти 50 самолетов из Москвы в другие регионы

сегодня, 11:52

В России
В Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье
#атака #беспилотники
В Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье

сегодня, 11:15

В России