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«Ъ» сообщает о дефиците кадров на крупных птицефабриках из-за оттока мигрантов
Крупнейшая птицефабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов.
Ленинградская птицефабрика "Синявинская" предупредила о рисках сбоев в поставках из-за нехватки почти трети персонала на фоне оттока мигрантов, - пишет "Ъ" со ссылкой на письмо компании партнерам.
Производителю не хватает более чем 25% работников, в основном дефицит сложился из-за ухода мигрантов, - говорится в письме. Птицефабрика попросила признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать ее за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.
"Синявинская" расположена в Ленинградской области. В прошлом году она выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении, - говорится в данных Росптицесоюза. Ближайшие конкуренты "Роскар" и "Волжанин" выпустили по 1,3 млрд яиц.
Помимо столовых яиц, "Синявинская" выпускает куриное мясо и яичный меланж.
Гендиректор "Роскара" Роман Смирнов подтверждает, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.
Но в компании для решения проблемы индексируются зарплаты, привлекаются сотрудники из других населенных пунктов, им предоставляют жилье и страховку, - заявил он.
Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) выявили, что в июне этого года почти все отрасли промышленности России столкнулись с высокой кадровой уязвимостью, связанной с нехваткой квалифицированных кадров. Острее всего проблема с профильными работниками стояла в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, нефтепродуктов, табачных изделий, напитков и др, - передает РБК.
Производителю не хватает более чем 25% работников, в основном дефицит сложился из-за ухода мигрантов, - говорится в письме. Птицефабрика попросила признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать ее за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.
"Синявинская" расположена в Ленинградской области. В прошлом году она выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении, - говорится в данных Росптицесоюза. Ближайшие конкуренты "Роскар" и "Волжанин" выпустили по 1,3 млрд яиц.
Помимо столовых яиц, "Синявинская" выпускает куриное мясо и яичный меланж.
Гендиректор "Роскара" Роман Смирнов подтверждает, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.
Но в компании для решения проблемы индексируются зарплаты, привлекаются сотрудники из других населенных пунктов, им предоставляют жилье и страховку, - заявил он.
Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) выявили, что в июне этого года почти все отрасли промышленности России столкнулись с высокой кадровой уязвимостью, связанной с нехваткой квалифицированных кадров. Острее всего проблема с профильными работниками стояла в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, нефтепродуктов, табачных изделий, напитков и др, - передает РБК.