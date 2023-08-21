В России

11 минут назад

В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв

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#Ростов #взрыв

В нескольких местах у машин сработали сигнализации. Пользователи соцсетей предположили, что прогремел взрыв или сработала система ПВО.

В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, - сообщает РИА Новости.

Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел около 10:30 мск.

Его было слышно в разных районах города, в частности, в северной и западной частях Ростова-на-Дону, а также в центре. В нескольких местах у машин сработали сигнализации. Очевидцы отмечают, что громкие хлопки можно было услышать на всей территории города.

Примерно через две минуты после этого по улице Добровольского в сторону улицы Орбитальной в Северном жилом массиве в Ворошиловском районе проехали с включенными сиренами две машины скорой помощи, чуть позже в том же направлении проехала еще одна.

По предварительным данным, взрывы связаны с работой ПВО.
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#Ростов #взрыв

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