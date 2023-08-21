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При падении беспилотников в Подмосковье пострадали 2 человека

57
#беспилотники #атака

Два человека получили травмы при падении беспилотника в Московской области.

Утром 21 августа два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра, - сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.

По его словам, есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась.

Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что российские военные перехватили два беспилотника – в Рузовском и Истринском районах. В Минобороны сообщили, что летательные аппараты перехватили средствами ПВО.
57
#беспилотники #атака

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