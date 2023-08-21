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сегодня, 13:24

Сегодня крестный ход в Задонск начался и из Ельца

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#крестный ход
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Сегодня крестный ход в Задонск начался и из Ельца

Остановки будут в селах Большие Извалы, Липовка и Кашары. Для паломников предусмотрен один день на отдых.

Сегодня, 21 августа, из Ельца стартовал крестный ход, посвященный Тихону Задонскому. Он будет длиться до 24 августа.

«Паломники пройдут по пути святителя Тихона Задонского, питавшего особую любовь к елецкой пастве и многократно посещавшего этот город. После молебна в Вознесенском соборе крестоходцы отправились в Задонск. Остановки будут в селах Большие Извалы, Липовка и Кашары. Для паломников предусмотрен один день на отдых», – сообщает администрация Ельца.

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Напомним, из Липецка красный ход в Задонск стартовал ещё вчера: крестоходцы пройдут по маршруту: Косыревка – Крутые Хутора, Васильевка, Архангельские Борки – Задонск.

К крестному ходу также можно присоединится на любой из точек маршрута.

25 августа у стелы «Задонск» четыре крестных хода – из Липецка, Воронежа, Ельца и Задонска сольются в одно шествие до Рождество-Богородицкого монастыря, в котором 26 августа, в день памяти святителя Тихона Задонского, состоится праздничная Божественная литургия.

Фото - t.me/elets_adm
1 420
#крестный ход
3

Комментарии (1)

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Веселый

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