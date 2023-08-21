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В Москве-реке найдены тела погибших диггеров
Пропавших на экскурсии по подземным коллекторам парня и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке. На данный момент идут поиски остальных пропавших.
Сначала из воды выловили 15-летнюю погибшую, на следующий день, возле Китай-города, - 17-летнего диггера, - сообщает телеканал.
По данным некоторых СМИ, обнаруженные тела принадлежат 40-летнему мужчине и девочке.
"Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются", - рассказали ТАСС в экстренных службах.
Уточняется, что среди пропавших в коллекторе подростки в возрасте 15 и 17 лет. По предварительным данным, вода во время ливня резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало.
"Среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник. Информация проверяется", - добавил представитель экстренных служб.
Накануне днем на Москву и Московскую область обрушился мощный ливень с грозами. На дорогах столицы образовались глубокие лужи, транспорт начал плыть.