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Угон «Шкоды» на почве ревности закончился ДТП

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#угон #ревность
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Угон «Шкоды» на почве ревности закончился ДТП

23-летнего липчанина осудили за угон автомобиля.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 23-летнему липчанину за угон автомобиля.

Это преступление было совершено с 3 до 4 часов ночи 28 июня прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, двое мужчин поссорились у дома №14 по улице Ильича, и один из участников конфликта подошел к припаркованному у дома автомобилю «Шкода Рапид» второго участника конфликта, открыл водительскую дверь, сел за руль и поехал на чужой машине в сторону ДК «Тракторостроителей».

У кинотеатра «Маяк» угонщика попытался вразумить брат, который сел на пассажирское сиденье. Он предложил вернуть машину, пока не поздно, но водитель отказался и продолжил движение.

В конце концов подсудимый передумал и передал управление автомобилем своему брату для возвращения машины владельцу. Но не получилось: у дома №10 по улице Ильича брат угонщика не справился с управлением и попал в ДТП, наехав правым колесом на бетонный колодец. После этого пытавшийся вернуть машину брат был задержан сотрудниками ГИБДД, а сам угонщик скрылся.

В суде мужчина признал вину. В ходе следствия он рассказал, что пошёл на угон из-за ревности. До этого угонщик со своим братом и его девушкой выпивали в общежитии. Примерно в 3 часа ночи к ним приехала девушка самого угонщика и бывшая девушка его брата. При этом девушка угонщика сказала, что их привез на «Шкоде» её бывший парень. Данное обстоятельство мужчине не понравилось, поэтому он решил поговорить с этим парнем. Тот как раз ещё стоял на улице — не уехал он, поскольку в автомобиле остались вещи девушек. Начался конфликт, закончившийся угоном «Шкоды» и ДТП.

В результате ревнивца-угонщика приговорили к году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с отбыванием наказания в исправительном центре.

Также с него взысканы расходы на оказание юридической помощи потерпевшему — 19 864 рубля и процессуальные издержки в федеральный бюджет в 27 664 рубля.
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#угон #ревность
3

Комментарии (2)

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Соседка

53 минуты назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
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Петр

58 минут назад
Какая то сантабарбара тракторозаводская, хорошо ещё в этой истории не было кума и свояка угонщика.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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