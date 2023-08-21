Происшествия

49 минут назад

Грязинец нашёл самодельный пистолет — его приговорили к году ограничения свободы

3 315
#оружие
Грязинец нашёл самодельный пистолет — его приговорили к году ограничения свободы

Самодельное оружие мужчина принёс сначала к себе домой, а потом хранил у родственницы.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за незаконные приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грязинец нашёл в разрушенной хозпостройке самодельно изготовленное оружие, похожее на однозарядный пистолет, и принес его домой, где какое-то время хранил. Через некоторое время мужчина перевез на автомобиле найденное оружие в дом к родственнице, где его обнаружили и изъяли полицейские.

В суде мужчина вину признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его признали виновным и по части 1 статьи 222 УК РФ назначили год ограничения свободы.

Осужденному теперь нельзя выезжать за пределы Грязинского района, за исключением производственной необходимости, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, также он обязан один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган по надзору за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.
3 315
#оружие

Комментарии (3)

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Фауст

27 минут назад
Самодельный однозарядный пистолет, это пугач что-ли..?
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Шкраб

29 минут назад
Мне всегда в таких историях интересен один момент. Как полиция узнаёт, куда надо идти делать обыск?
ответить

Я

30 минут назад
Бред
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
27
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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