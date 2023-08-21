61-летний мужчина пострадал на пожаре и остался без дома

Пожар вспыхнул субботним днем.

Днем 19 августа в селе Баловнево Дансковского района во время пожара в жилом доме пострадал 61-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Дом сгорел полностью. С огнем боролись три пожарных расчета.Всего за три минувших дня в области зарегистрировано 20 сообщений о пожарах. Так, 18 августа в Липецке на улице Суворова сгорел автомобиль «Киа». В Грязях на улице Космонавтов во время пожара в жилом доме уничтожены вещи и отделка помещения на шести квадратных метрах. По одной надворной постройке сгорели в селе Грызлово Догоруковского района и в деревне Брянцево Краснинского района. В Липецке на улице Юных Натуралистов горела кровля многоквартирного дома — она повреждена на одном квадратном метре.На следующий день горели еще три надворные постройки: в селе Куликово Усманского района — огонь потушили очевидцы до прибытия пожарных, в селе Грязновка и селе Троекурово Лебедянского района постройки сгорели полностью. В Липецке выгорела квартира дома на улице 15-й микрорайон. В селе Введенка Хлевенского района огнем повреждена комната жилого дома. В селе Бреслановка Усманского района огонь уничтожил деревянную беседку.Вечером 20 августа в Усмани на улице Воеводы Вельяминова горел мясной киоск. Огнем повреждены холодильник и кондиционер.