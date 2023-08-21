В Ельце жителя Московской области обвиняют в кражах почти на миллион рублей

32-летний мужчина арестован, его ждёт суд.

Елецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Московской области, который обвиняется в совершении 10 преступлений.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчине предъявлены обвинения в трёх кражах с незаконным проникновением в хранилище, в двух кражах с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину, в двух покушениях на кражу с незаконным проникновением в помещение, в хищении огнестрельного оружия, в краже с незаконным проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба гражданину и в самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора.



Общая сумма ущерба от краж составила 943 230 рублей. Обвиняемый был арестован на время следствия.