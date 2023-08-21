Росавиация сообщила о перенаправлении почти 50 самолетов из Москвы в другие регионы

45 пассажирских и два грузовых рейса были перенаправлены из Москвы в другие города утром 21 августа в связи с ограничением полётов в столичные аэропорты из-за беспилотников.





В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.



После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.



В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, - говористя в сообщении ведомства.



По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно. 21 августа 2023 года в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский, - сообщает Росавиация в своем Телеграм-канале В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, - говористя в сообщении ведомства.По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно.