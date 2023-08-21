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37 минут назад

В Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье

24
#атака #беспилотники

В Подмосковье был уничтожен второй беспилотник за утро.

21 августа около 06.50 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, - сообщает Минобороны.

Отмечается, что дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, беспилотник потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет, - говорится в сообщении оборонного ведомства в Телеграм-канале.

Чуть позже министерство сообщило об уничтожении второго беспилотника за утро.

21 августа в 08.16 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, - говорится в сообщении.

Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.
24
#атака #беспилотники

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