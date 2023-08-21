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сегодня, 10:00

В 51% домов по плану 2023 года капремонт уже завершён, в 46% домов – в активной фазе

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В 51% домов по плану 2023 года капремонт уже завершён, в 46% домов – в активной фазе

В регионе продолжается реализация программы капитального ремонта. Пора активных работ ежегодно наступает летом, так как погода позволяет беспрепятственно обновлять помимо инженерных сетей фасады и крыши.

В ходе планового инспекционного объезда объектов капремонта и проведения выездного совещания представители ФКР Липецкой области подрядных организаций и жители домов комиссионно проверили, как идут работы на примере нескольких многоэтажек. Одна из основных целей выездного совещания - контроль подготовки домов к отопительному сезону, обсуждение возможных рисков и усиление работ по отдельным видам и направлениям.

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Региональная программа затрагивает не только дома в областном центре, но и в районах. Так, в с. Боринское Липецкого района обновили фасад в доме по ул. Салтыкова-Щедрина, 34. Подрядная организация справилась раньше срока по графику.
Напоминаем, жители дома могут контролировать ход работ в рамках капитального ремонта, принимать участие в приемке, но при этом подписывать акт имеет право только тот, кого ранее на общем совещании выбрали ответственным представителем. Если собственники МКД не провели общее собрание, то право участия в работе приемочной комиссии переходит на профильное структурное подразделение администрации муниципального образования.

Вопросы и замечания можно озвучивать как представителю подрядной компании, так и регоператору в процессе проведения капитального ремонта. Кроме того, на каждый вид работ есть гарантийный срок. Даже если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приёмки, то подрядная организация их устранит.

«Строительно-монтажные работы – довольно сложный и длительный процесс. Если у собственников возникают какие-то вопросы или спорные моменты, мы стараемся их оперативно решать. Фонд поощряет активность жителей, ведь все работы, которые проводятся в рамках капитального ремонта, мы делаем для них. Улучшение условий проживания наших граждан, создание более безопасной и комфортной среды в многоквартирном доме - главный приоритет нашей работы», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин. 

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Всего в рамках краткосрочного плана в этом году запланировано капремонт 208 домов. В данный момент работы в 106 из них уже завершены, в 96 МКД работы находятся в активной фазе. 


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