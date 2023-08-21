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сегодня, 10:36
BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в РФ вслед за Mercedes
Немецкие автопроизводители BMW и Audi отключили своих российских дилеров от программного обеспечения (ПО).
Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов, - пишут "Известия". Участники рынка пытаются найти выход, начав работать над собственным ПО или "получая информацию по альтернативным каналам".
Иностранные автомобильные концерны продолжают ограничивать доступ к своему программному обеспечению отечественным дилерам. На прошлой неделе об этом сообщил дистрибьютор Mercedes-Benz "МБ РУС", а о частичном ограничении доступа к ПО BMW рассказывали источники.
В крупнейшем российском дилерском центре этой марки "БорисХоф" рассказали, что BMW действительно отключил Россию от своего ПО.
Там отметили, что владельцы этой иномарки не смогут делать дубликаты ключей и неясно, смогут ли дилеры диагностировать машины.
В "Автодоме" заявили, что доступ к онлайн-сервисам BMW возможен только через "дополнительные резервные каналы". Помимо этого, вероятны проблемы с доступом к приложению BMW ConnectedDrive, которое дает доступ к дистанционному запуску двигателя, прогреву машины, отслеживанию уровня топлива.
Сообщения об отключении ПО со стороны BMW стали поступать и владельцам машин.
Уточняется, что с аналогичными трудностями столкнулись и владельцы Audi. По информации анонимного источника, доступ к ПО для автовладельцев был ограничен еще два месяца назад. Таким образом, сейчас невозможно установить детали, требующие программирования (блоки управления, парктроники и проч.).
Проблема коснулась премиум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и популярных машин среднего класса — Kia и Skoda.
Иностранные автомобильные концерны продолжают ограничивать доступ к своему программному обеспечению отечественным дилерам. На прошлой неделе об этом сообщил дистрибьютор Mercedes-Benz "МБ РУС", а о частичном ограничении доступа к ПО BMW рассказывали источники.
В крупнейшем российском дилерском центре этой марки "БорисХоф" рассказали, что BMW действительно отключил Россию от своего ПО.
Там отметили, что владельцы этой иномарки не смогут делать дубликаты ключей и неясно, смогут ли дилеры диагностировать машины.
В "Автодоме" заявили, что доступ к онлайн-сервисам BMW возможен только через "дополнительные резервные каналы". Помимо этого, вероятны проблемы с доступом к приложению BMW ConnectedDrive, которое дает доступ к дистанционному запуску двигателя, прогреву машины, отслеживанию уровня топлива.
Сообщения об отключении ПО со стороны BMW стали поступать и владельцам машин.
Уточняется, что с аналогичными трудностями столкнулись и владельцы Audi. По информации анонимного источника, доступ к ПО для автовладельцев был ограничен еще два месяца назад. Таким образом, сейчас невозможно установить детали, требующие программирования (блоки управления, парктроники и проч.).
Проблема коснулась премиум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и популярных машин среднего класса — Kia и Skoda.