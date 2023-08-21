Происшествия

сегодня, 10:15

В Елецком районе дорогу завалило свёклой

8 893
#ДТП
2
В Елецком районе дорогу завалило свёклой

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

В деревне Екатериновка Елецкого района сегодня утром перевернулся прицеп со свёклой. Как рассказали GOROD48 в Большеизвальском сельсовете, к которому относится деревня Екатериновка, «КамАЗ» поворачивал с кольца на липецкую трассу и не вписался в поворот.

В результате сам тягач остался на колёсах, а вот прицеп опрокинулся на бок, и вся свёкла рассыпалась по дороге.

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По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал: сообщения об аварии в ГИБДД не поступало.

Движение в сторону Липецка оказалось затруднено. А вот путь по направлению к Ельцу быстро успели расчистить от свёклы при помощи лопаты.

Фото —  vk.com/elec_online
8 893
#ДТП
2

Комментарии (8)

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Как гость
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гггг

6 минут назад
Вот водителя этого и заставить руками и одному всё это обратно в кузов закидывать - на всю жизнь охота гонять отпадёт
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Гость

сегодня, 10:51
Раньше хоть через одну сеткой накрывали, а сейчас ни одной машины не видел накрытой, а грузят выше бортов, ГИБДД вообще на это не смотрят.
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У нас

сегодня, 10:49
В сселках выпиливают лес.И лесовозы на старых машинах,груженные верхом постоянно летят,вот кого надо остерегаться.Да и когда прекратять пилить лес желтовский,ему скоро хана.
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Вегетарианец Коля

сегодня, 10:39
Можно прям на земле замесить свекольный салатик с майонезом!
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Эхо

сегодня, 10:39
Всегда смотрю и офигеваю, когда на встречу едет водила на груженном свекловозе... Мысль одна, чтоб эта свёкла не упала на машину... Так как эта свёкла бугром насыпана выше бортов. Куда Гибдд смотрит????
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Просто

сегодня, 10:39
Ездят на старье, и старые.
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Фокс

сегодня, 10:32
Скорей! Быстрей! Успеть! Урвать! Ну а теперь есть много времени подумать, а стоило оно того?
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...

сегодня, 10:31
Очередной "профи" за рулем
ответить
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