В Елецком районе дорогу завалило свёклой

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

В деревне Екатериновка Елецкого района сегодня утром перевернулся прицеп со свёклой. Как рассказали GOROD48 в Большеизвальском сельсовете, к которому относится деревня Екатериновка, «КамАЗ» поворачивал с кольца на липецкую трассу и не вписался в поворот.В результате сам тягач остался на колёсах, а вот прицеп опрокинулся на бок, и вся свёкла рассыпалась по дороге.По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал: сообщения об аварии в ГИБДД не поступало.Движение в сторону Липецка оказалось затруднено. А вот путь по направлению к Ельцу быстро успели расчистить от свёклы при помощи лопаты.