Происшествия
сегодня, 10:15
В Елецком районе дорогу завалило свёклой
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
В деревне Екатериновка Елецкого района сегодня утром перевернулся прицеп со свёклой. Как рассказали GOROD48 в Большеизвальском сельсовете, к которому относится деревня Екатериновка, «КамАЗ» поворачивал с кольца на липецкую трассу и не вписался в поворот.
В результате сам тягач остался на колёсах, а вот прицеп опрокинулся на бок, и вся свёкла рассыпалась по дороге.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал: сообщения об аварии в ГИБДД не поступало.
Движение в сторону Липецка оказалось затруднено. А вот путь по направлению к Ельцу быстро успели расчистить от свёклы при помощи лопаты.
Фото — vk.com/elec_online
В результате сам тягач остался на колёсах, а вот прицеп опрокинулся на бок, и вся свёкла рассыпалась по дороге.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал: сообщения об аварии в ГИБДД не поступало.
Движение в сторону Липецка оказалось затруднено. А вот путь по направлению к Ельцу быстро успели расчистить от свёклы при помощи лопаты.
Фото — vk.com/elec_online
гггг
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