Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к ухудшению погоды

По прогнозам Гидрометцентра, 20 августа на территории Липецкой области ожидается гроза, ветер с порывами до 17 м/с, в отдельных местах - град. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.



К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 133 бригад, 386 специалистов и 213 единиц спецтехники.



Под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт.



В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.



Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.



Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Об инциденте необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.



ПАО «Россети Центр»

