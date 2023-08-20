Бизнес

сегодня, 13:21

Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к ухудшению погоды

717
По прогнозам Гидрометцентра, 20 августа  на территории Липецкой области ожидается гроза, ветер  с порывами до 17 м/с, в отдельных местах  -  град.  В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 133 бригад, 386 специалистов и 213 единиц спецтехники. 

Под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт. 

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. 

Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Об инциденте  необходимо незамедлительно  сообщить  в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.

ПАО «Россети Центр»
717
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
168
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

Стало известно, кто выиграл семейный кроссовер и годовой запас продуктов от «Пятёрочки»
Стало известно, кто выиграл семейный кроссовер и годовой запас продуктов от «Пятёрочки»

18.08.2023 17:11

Бизнес
«Ростелеком» обеспечил интернетом фестиваль «Джаз на Зелёном острове»
«Ростелеком» обеспечил интернетом фестиваль «Джаз на Зелёном острове»

17.08.2023 17:20

Бизнес
Любовь к футболу начинается с детства. Старт новой серии турнира ЛСП CUP.
Любовь к футболу начинается с детства. Старт новой серии турнира ЛСП CUP.

17.08.2023 08:00

Бизнес
В эту пятницу меняем ненужную одежду на билеты в цирк!
В эту пятницу меняем ненужную одежду на билеты в цирк!

15.08.2023 18:00

Бизнес
Шутки за 300 или как Серёга квартиру покупал
Шутки за 300 или как Серёга квартиру покупал

15.08.2023 08:00

Бизнес
Компьютерная Академия в Липецке продолжает набор 2023 для детей 9-14 лет
Компьютерная Академия в Липецке продолжает набор 2023 для детей 9-14 лет

14.08.2023 08:00

Бизнес