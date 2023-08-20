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Двое погибли во время урагана в Калужской области

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Два человека погибли в результате падения деревьев из-за урагана на туристические палатки на частной базе отдыха "Митино" в Тарусском районе Калужской области в ночь на воскресенье, сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным прокуратуры, погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев на своей странице в VK уточняет, что еще четыре человека получили ранения. "В выходные там проходил байкерский фестиваль, и в лесу был разбит палаточный лагерь. Во время урагана было повалено множество деревьев, которые раздавили несколько палаток", - написал он.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
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