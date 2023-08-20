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Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату в самолет
Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский хотел пронести на борт самолета гранату Ф-1, его задержали при входе в аэропорт, сообщает РИА Новости.
Пассажир был задержан на входе в аэропорт при досмотре, гранату у него изъяли. Как заявил источник, вылететь из города этот человек не успел, так как досмотровый контроль и сотрудники полиции сработали оперативно. По факту произошедшего проводится проверка.
Гранату отправили на исследование, а нарушителя передали военным.
Пассажир был задержан на входе в аэропорт при досмотре, гранату у него изъяли. Как заявил источник, вылететь из города этот человек не успел, так как досмотровый контроль и сотрудники полиции сработали оперативно. По факту произошедшего проводится проверка.
Гранату отправили на исследование, а нарушителя передали военным.