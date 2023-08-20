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сегодня, 11:26
В Подмосковье горит склад OZON на площади почти 400 кв м
Склад Ozon загорелся в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска. Об этом сообщает РИА Новости.
"20 августа в 8:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников... Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников.
К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" измерят предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.
"20 августа в 8:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников... Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников.
К тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" измерят предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.