Житель Грязинского района обкрадывал по ночам павильоны

Грязинец проник в 7 торговых павильонов, в которых украл дневную выручку

25-летнему жителю Грязинского района предъявлено обвинение в краже 95 тысяч рублей из семи торговых павильонов в Липецке и Грязях. В них он проникал по ночам. Его добычей становилась дневная выручка торговых точек.



- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная часть инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.





