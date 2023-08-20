Происшествия

43 минуты назад

Житель Грязинского района обкрадывал по ночам павильоны

1 283
#кража
Житель Грязинского района обкрадывал по ночам павильоны

Грязинец проник в 7 торговых павильонов, в которых украл дневную выручку

25-летнему жителю Грязинского района предъявлено обвинение в краже 95 тысяч рублей из семи торговых павильонов в Липецке и Грязях. В них он проникал по ночам. Его добычей становилась дневная выручка торговых точек.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная часть инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


1 283
#кража

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