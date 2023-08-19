В России

49 минут назад

В Башкирии ветер сорвал кровлю здания на площади свыше 500 кв. м

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Порыв ветра повредил кровлю двухэтажного здания в Салаватском районе Башкирии на площади свыше 500 кв. м, также частично обесточен районный центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"В результате кратковременного усиления ветра на территории н. п. Малояз Салаватского района произошло частичное повреждение кровли двухэтажного здания по улице Коммунистической (на площади 560 кв. м). В результате падения кровли поврежден один легковой автомобиль. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Из-за ветра также произошло аварийное отключение электроэнергии в части населенного пункта Малояз, проводятся работы по восстановлению.
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