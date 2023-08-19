В России

58 минут назад

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

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В Сочи пассажиры автобуса получили травмы в результате аварии с участием автомобиля Hyundai. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло по дороге на Красную Поляну. Предварительно, виновником аварии стал водитель Hyundai, который выехал на встречную полосу. После столкновения водителя легковушки зажало в салоне, ему оказывают помощь сотрудники МЧС и медики.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса, они госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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