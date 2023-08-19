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59 минут назад
В Тюмени произошло массовое отравление детей хлором на горячем источнике
Парами хлора в бассейне на одной из баз отдыха в Тюменской области отправились 13 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.
Пострадали дети, отдыхавшие на базе вместе с родителями. Они почувствовали недомогание после купания в бассейне, им вызвали скорую помощь. Троих детей - 2012, 2015 и 2016 года рождения - увезли в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), сообщили в областном управлении СКР. По версии следствия, дети отравились парами хлора в бассейне частного горячего источника.
Следователи уже побывали на базе, изъяли необходимые документы и видеозапись. следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося.
Пострадали дети, отдыхавшие на базе вместе с родителями. Они почувствовали недомогание после купания в бассейне, им вызвали скорую помощь. Троих детей - 2012, 2015 и 2016 года рождения - увезли в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), сообщили в областном управлении СКР. По версии следствия, дети отравились парами хлора в бассейне частного горячего источника.
Следователи уже побывали на базе, изъяли необходимые документы и видеозапись. следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося.