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58 минут назад
В федеральном перинатальном центре в Москве произошло возгорание
Возгорание произошло в здании на юго-западе Москвы, медперсонал и пациенты размещены в соседних корпусах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 19 августа в 12.50. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание на -1 этаже семиэтажного здания. Медицинский персонал и пациенты размещены в соседних корпусах", - сказали в ведомстве.
Из здания эвакуировали около 100 человек. Предварительно, источник возгорания находится на цокольном этаже. В главке добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 19 августа в 12.50. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание на -1 этаже семиэтажного здания. Медицинский персонал и пациенты размещены в соседних корпусах", - сказали в ведомстве.
Из здания эвакуировали около 100 человек. Предварительно, источник возгорания находится на цокольном этаже. В главке добавили, что сведений о пострадавших не поступало.