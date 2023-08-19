Усманскую «рыбку» поймали на фишинговом сайте

Женщина заплатила за несуществующий отдых, но на её счастье ещё не успела приехать в отель, где её никто не ждал.

Жительница Усманского района лишилась 91 тысячи рублей из-за собственной невнимательности.

Дама решила подыскать отель для отдыха всей семьёй на черноморском побережье, но не сумела вовремя понять, что нашла фишигновый сайт. Связавшись с администратором, женщина точно следовала его указаниям и в итоге перечислила крупную сумму денег мошенникам.

Обман вскрылся случайно. Женщина нашла вариант с проживанием дешевле, поэтому обратилась напрямую в гостиницу с просьбой расторгнуть договор и вернуть ей деньги. Но в отеле лишь пожали плечами: никакой брони на её имя на самом деле не было.

Можно сказать, что потерпевшей ещё повезло. Гораздо труднее ей было бы узнать о том, что её «развели», стоя с чемоданами пред дверями гостиницы вместе со всей семьёй.

Фишинговые сайты копируют настоящие, носят похожие доменные имена (адреса) И всё же по мельчайшим деталям отличить подделку можно – например, шрифту, цветовой гамме или лишней точке/тире/подчеркивании в названии. Кроме того, название настоящей фирмы в целях избегания претензий с её стороны иногда намеренно искажается – вместо ООО напишут АО и т.д. Могут даже намеренно допустить орфографическую ошибку в надежде на невнимательность граждан.