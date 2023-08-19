Происшествия

сегодня, 09:15

Липчанин организовал ферму по производству наркотиков на дому

420
#Наркотики #УМВД
Липчанин организовал ферму по производству наркотиков на дому

Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Сотрудники УМВД России по Липецку в результате задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, мужчина на территории своего частного домовладения выращивал кусты конопли и изготавливал марихуану.

Сотрудники полиции обнаружили 8 кустов наркосодержащих растений. В жилище подозреваемого изъяли высушенную растительную массу. Согласно проведенному исследованию, изъятое является марихуаной массой порядка 263,7 граммов и частями растения конопля свыше 236 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

420
#Наркотики #УМВД

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
154
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже
#Утопленник
В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже

11 минут назад

Происшествия
Усманскую «рыбку» поймали на фишинговом сайте
#Мошенничество
Усманскую «рыбку» поймали на фишинговом сайте

19 минут назад

Происшествия
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии
#Авария #ДТП #мотоцикл
4
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии

44 минуты назад

Происшествия
В Чаплыгине уронили строительный кран
#кран #авария
3
В Чаплыгине уронили строительный кран

сегодня, 09:29

Происшествия
Экс-главу Долгоруковского района осудили за злоупотребление служебными полномочиями
#коррупция
11
Экс-главу Долгоруковского района осудили за злоупотребление служебными полномочиями

вчера, 21:58

Происшествия
С улицы Ушинского бесследно пропал принадлежавший банку «Chery Tiggo 7 Pro»
#угон
14
С улицы Ушинского бесследно пропал принадлежавший банку «Chery Tiggo 7 Pro»

вчера, 15:28

Происшествия