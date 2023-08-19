Липчанин организовал ферму по производству наркотиков на дому

Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Сотрудники УМВД России по Липецку в результате задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, мужчина на территории своего частного домовладения выращивал кусты конопли и изготавливал марихуану.

Сотрудники полиции обнаружили 8 кустов наркосодержащих растений. В жилище подозреваемого изъяли высушенную растительную массу. Согласно проведенному исследованию, изъятое является марихуаной массой порядка 263,7 граммов и частями растения конопля свыше 236 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Фото УМВД РФ по Липецкой области

