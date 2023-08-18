Авиакомпаниям могут запретить продажу допуслуг на субсидируемых рейсах

Российским авиакомпаниям могут запретить продажу допуслуг на внутренних рейсах в облет Москвы, субсидируемых государством. О таких рисках «Известиям» рассказали два источника в перевозчиках и собеседник в профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ).

Минтранс России разработал поправки в Правила предоставления субсидий на выполнение таких рейсов; средства выделяются по постановлению правительства №1242. «Известия» ознакомились с новым проектом правил.



В нем предлагается скорректировать определение спецтарифа на перевозку, размер которого утверждается этим же постановлением, таким образом, чтобы включить в него все дополнительные сборы и платы. Сейчас он определяется как тариф на перелет (без учета сборов), цены на допуслуги перевозчики определяют самостоятельно.



Авиакомпании опасаются, что в новой формулировке спецтарифа они вообще не смогут продавать пассажирам дополнительные услуги, такие как страховка, выбор места в салоне, оплата багажа или еды и так далее.



В пресс-службе Минтранса «Известиям» подтвердили, что предлагают скорректировать понятие спецтарифа — в целях предотвращения навязывания перевозчиками дополнительных платных услуг к нему. При этом там считают, что проблем с продажей допсервисов не возникнет.