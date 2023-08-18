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Ученые «запрограммируют» микроводоросли для выращивания полезных элементов
В Федеральном исследовательском центре «Институте биологии южных морей им. А.О. Ковалевского» ученые создали технологию, которая поможет создать производства для выращивания одноклеточных микроводорослей с «программируемым» содержанием витаминов микроэлементов.
«Урожай можно получать уже через месяц после запуска. Причем, «жатва» производится ежедневно. Для организации процесса нужна только теплица, в которой установлены бассейны. Их оборудуют специальными датчиками, системой подачи питательной среды, перемешивания и откачки водорослей. Регулируя условия выращивания, можно программировать водоросли, чтобы они накапливали больше тех или иных элементов. Например, йода, селена, железа, меди, марганца, цинка, брома и других», — рассказал «Известиям» руководитель отдела биотехнологии и фоторесурсов ФИЦ ИнБЮМ Андрей Боровков.
Специалисты полагают, что употреблять обогащенный фитопланктон можно в качестве добавок в пищевые продукты. Это поможет людям сбалансировать питание и компенсировать нехватку полезных веществ в организме.
Чтобы продемонстрировать полезные свойства микроводорослей, ученые разработали линейку продуктов с ними, в том числе различные виды сыров, йогуртов, мороженного и т.д. Методикой обогащения пищи специалисты также намерены поделиться.