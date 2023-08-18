37 минут назад
В районе Левого берега отключат холодную воду
В субботу, 19 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 4 к.1, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61, 63, 63а по улице Доватора, в частном секторе этой же улицы Доватора, а также частном секторе улиц Хмельницкого, Крылова, Достоевского. Машина с водой подъедет по адресу: улица Доватора, 10.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.