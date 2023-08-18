В районе Левого берега отключат холодную воду

В субботу, 19 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Левобережья – дома и строения №№ 1к5 1/1, 1/2, 1а, ст1а, ст1а/1, 1б, 1б/1, 1е, 1е/2, 1е/3, 1ж, 1л, 1м/1 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2б корп. а, 2б корп. в, 2б корп. г, 2б корп. е по улице Прокатной, а также в частном секторе улицы Прокатной, улиц Рязанской и Черняховского, переулка Задонского. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 4 к.1, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61, 63, 63а по улице Доватора, в частном секторе этой же улицы Доватора, а также частном секторе улиц Хмельницкого, Крылова, Достоевского. Машина с водой подъедет по адресу: улица Доватора, 10.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



