Стало известно, кто выиграл семейный кроссовер и годовой запас продуктов от «Пятёрочки»

Популярная торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги акции «Без забот на год вперёд», в рамках которой среди покупателей было разыграно более 2 000 ценных призов.

Обладательницей самого главного приза – семейного кроссовера стала жительница посёлка городского типа Рощинский Самарской области.

Ключи от нового автомобиля C-класса Ирине вручили в «Пятёрочке», где женщина регулярно совершает покупки. Ведь, по словам женщины, это один из немногих хороших магазинов «у дома» в её посёлке.





— Об акции я узнала в приложении «Пятёрочка» (12+), изучая актуальный каталог товаров, и поскольку участвовать в ней не составляет никакого труда, мы с мужем решили попробовать, — рассказала победительница. — Когда мне сообщили о выигрыше, я просто не могла поверить, что это происходит со мной. Я была без ума от счастья! До сих пор не верится, что я выиграла автомобиль. После такой удачи буду стараться не пропускать подобные проекты.

Счастливица также рассказала, что ее семья давно собиралась купить новую машину, и приз от торговой сети стал буквально подарком судьбы. К тому же, автомобиль стал первым крупным выигрышем в её жизни.

Попытать удачу мог каждый гость «Пятёрочки», совершивший покупку на сумму от 300 рублей. Акция, к которой присоединились тысячи участников, проходила во всех магазинах торговой сети. Узнать о статусе розыгрыша призов можно было в личном кабинете на сайте.

Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» отметила, что компания уже не первый год проводит акции и исполняет заветные мечты своих покупателей, благодаря чему тысячи победителей стали обладателями различных призов: автомобилей, собственного жилья, крупных денежных сертификатов, электронных товаров и других ценных подарков.

— Реализуя подобные проекты, мы не просто дарим возможность выиграть материальный подарок, совершая повседневные покупки. Это ещё и возможность напомнить, что чудеса случаются, а мечты могут и должны сбываться! — говорит Надежда Свиридова. — Мы стараемся проводить больше интересных розыгрышей, чтобы каждый человек мог испытать свою удачу. Такие акции позволяют превратить поход в магазин в увлекательную игру, в которой, помимо необходимых продуктов и товаров для дома можно стать обладателем нового автомобиля, например, как случилось с нашей победительницей. От лица компании поздравляю семью Ирины с полезным выигрышем, а другим участникам желаем удачи в следующих наших акциях.

Кроме семейного кроссовера, участники акции могли выиграть и другие подарки: сертификаты на покупки в «Пятёрочке» на сумму 3 000 рублей или годовой запас любимых продуктов, а также сертификаты на покупку бытовой техники или парфюмерии, портативную электронику и бытовую технику.

Все подробности об акции, условиях участия и информация о победителях размещены на сайте .

В «Пятёрочке» подчеркнули, что эта акция с призами далеко не последняя, покупателям нужно следить за объявлениями и, конечно, чаще ходить в любимый магазин.