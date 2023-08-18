сегодня, 16:28
В Курской области посадили дрон-камикадзе ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника-камикадзе на территории региона.
Он поблагодарил наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона.
Территория Курской области неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.