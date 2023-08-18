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В Курской области посадили дрон-камикадзе ВСУ

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#дрон #атака #Курск

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника-камикадзе на территории региона.

В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.

Он поблагодарил наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона.

Территория Курской области неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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#дрон #атака #Курск

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