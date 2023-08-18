В России

18 минут назад

В России в сентябре подорожает пищевая сода

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#сода #цены #экономика

Завод "Башкирской содовой компании", который производит 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября.

Расположенный в Башкирии завод, производящий около 85% всей российской соды, после 20 сентября планирует повысить закупочные цены, - сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к заводу "Башкирской содовой компании".

Уточняется, что стоимость этого товара вырастет на 7-10%, потому что предприятие в Башкирии, которое производит 85% всей соды в стране, собирается поднять закупочные цены, - сообщил источник.

Стоимость соды, как утверждается, повышалась на 1,5% в позапрошлом квартале и на 5% в прошлом. Новое повышение, как предполагается, составит 7-10%.

Средняя розничная стоимость полукилограммовой пачки соды, по данным Telegram-канала, приблизится к 50 рублям. С чем связано возможное подорожание, не уточняется, - передает Bfm.ru.

Пищевую соду активно используют различные производства, в частности кондитерская и хлебобулочная промышленности.
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#сода #цены #экономика

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