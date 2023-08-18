18 минут назад
В России в сентябре подорожает пищевая сода
Завод "Башкирской содовой компании", который производит 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября.
Уточняется, что стоимость этого товара вырастет на 7-10%, потому что предприятие в Башкирии, которое производит 85% всей соды в стране, собирается поднять закупочные цены, - сообщил источник.
Стоимость соды, как утверждается, повышалась на 1,5% в позапрошлом квартале и на 5% в прошлом. Новое повышение, как предполагается, составит 7-10%.
Средняя розничная стоимость полукилограммовой пачки соды, по данным Telegram-канала, приблизится к 50 рублям. С чем связано возможное подорожание, не уточняется, - передает Bfm.ru.
Пищевую соду активно используют различные производства, в частности кондитерская и хлебобулочная промышленности.